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q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026
Köln, 15. Oktober 2026. Mit 49,7 Mio. € lag der Auftragseingang der q.beyond AG im dritten Quartal 2026 fast genauso hoch wie im ersten Halbjahr 2026 (H1 2026: 51,9 Mio. €). Nach neun Monaten summierte sich das Auftragsvolumen von neuen und bestehenden Kunden auf 101,6 Mio. € und lag damit um 22 % über dem Vorjahresniveau.
Steigender Auftragseingang schafft gute Basis für steigende Umsätze
"Unser Geschäft nimmt Fahrt auf", sagt q.beyond-CEO Thies Rixen. "Dank des fokussierten Ansatzes, souveräner IT-Services und umfassender KI-Kompetenz überzeugen wir eine steigende Zahl von Kunden." Die jüngsten Erfolge hingen auch mit der Neuaufstellung des Vertriebs zusammen; hinzu komme die konjunkturelle Belebung. Rixen erwartet auch für die kommenden Quartale Erfolge im Neugeschäft: "Wir schaffen derzeit eine gute Basis für steigende Umsätze im kommenden Jahr."
Wichtige Beiträge zum steigenden Auftragseingang hat erstmals die neue Tochtergesellschaft GITG geleistet; im Sommer übernahm q.beyond 51 % an dem SAP-Healthcare-Spezialisten. Der digitale Pionier im Gesundheitssektor verfügt über eine schlüsselfertige Nachfolgelösung auf S/4HANA-Basis als Ersatz der von SAP für 2030 abgekündigten Branchenlösung IS-H. Gemeinsam mit q.beyond sind die GITG-Expertinnen und -Experten in der Lage, einen reibungslosen Übergang des Kernsystems für Patientenmanagement und -abrechnung zu gewährleisten und zugleich die kompletten IT-Bedürfnisse von Krankenhäusern rund um Security, Cloud, Managed Services und KI abzudecken.
Alleinstellung im wachsenden IT-Healthcare-Markt
Mit GITG verfüge q.beyond über eine Alleinstellung am Markt, beobachtet CEO Rixen: "Nach der Übernahme zählen wir zu den führenden IT-Anbietern im Gesundheitssektor." Es sei das Ziel, in den kommenden Monaten weitere Kliniken und Klinikverbünde für eine Zusammenarbeit zu gewinnen und deren Digitalisierung zu beschleunigen. Das rund 40-köpfige GITG-Team könne dazu auf sämtliche Ressourcen von q.beyond in Deutschland sowie an den Nearshoring-Standorten in Lettland, Rumänien und Spanien zugreifen. Rixen erklärt: "Wir verbinden ausgewiesene Branchenexpertise mit umfassender IT- und KI-Kompetenz zu wettbewerbsfähigen Kosten und erstklassigem 24/7-Service. Dies verschafft uns einen entscheidenden Vorsprung in einem wachsenden Markt."
15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
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|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-Mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE000A41YDG0
|WKN:
|A41YDG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900DGVITE7A2L5G12
|EQS News ID:
|2416080
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2416080 15.10.2026 CET/CEST