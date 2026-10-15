München (ots) -Die Energiegroßhandelsmärkte bleiben in Bewegung: Geopolitische Konflikte sorgen seit Monaten für Preisschwankungen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher fragen sich, was diese Entwicklungen für ihre eigenen Energieverträgen und die begonnene Heizsaison bedeuten. E.ON Energie Deutschland empfiehlt, die Laufzeiten bestehender Verträge und Preisgarantien in den Blick zu nehmen sowie bei langfristigen Entscheidungen auf Elektrifizierung zu setzen.Preisgarantien und Vertragslaufzeiten jetzt prüfenDer Wunsch nach Planungssicherheit ist aktuell bei den Menschen groß. Eine repräsentative E.ON Umfrage zeigt: Für 85 Prozent der Deutschen ist es wichtig, ihre Energiekosten zuverlässig planen zu können. 30 Prozent wünschen sich mehr Informationen zu Energietarifen und Preisgarantien. Deshalb stellt E.ON nicht nur entsprechende Informationen auf diversen Kanälen bereit, sondern empfiehlt auch, rechtzeitig zu prüfen, wie lange Vertrag und Preisgarantie noch laufen und ob ein passender Anschlusstarif sinnvoll ist. Für Haushalte, die Wert auf planbare Energiekosten legen, können Tarife mit längerer Preisgarantie eine geeignete Option sein. E.ON bietet beispielsweise einen Stromtarif mit 30 Monaten Preisgarantie."Wer nur auf Vergleichsportale schaut, findet dort nicht automatisch das beste Angebot. Für E.ON gilt: Den günstigsten E.ON Tarif gibt es direkt auf unserer Website eon.de. Kunden, die sich Planungssicherheit wünschen, sollten auf eine langfristige Preisgarantie und einen verlässlichen Anbieter setzen", rät Filip Thon, CEO von E.ON Energie Deutschland.Die aktuellen Fälle der Anbieter grüüün und Stromee, die angekündigt haben, die Energiebelieferung von Kunden einzustellen, zeigen: Bei der Versorgerwahl sollte man nicht nur auf kurzfristige Preisvorteile schauen. Ebenso wichtig sind Verlässlichkeit und eine nachhaltige Beschaffungsstrategie des Unternehmens. Als zuständiger Grund- und Ersatzversorger in vielen Regionen Deutschlands stellt E.ON sicher, dass betroffene Kundinnen und Kunden zuverlässig weiter mit Energie versorgt werden und nicht im Dunkeln sitzen.Flexibilität kann Energiekosten zusätzlich senkenHaushalte, die bereits ein E-Auto, eine Wärmepumpe oder einen Batteriespeicher nutzen, können zusätzliche finanzielle Vorteile erschließen. Wer diese Energielösungen intelligent managen lässt, kann Geld sparen, ohne den Verbrauch zu reduzieren.Kompatible E-Autos, Wärmepumpen und Batteriespeicher werden dafür automatisch so gesteuert, dass ihr Stromverbrauch möglichst in günstige Zeitfenster mit geringer Nachfrage verlagert wird. Kundinnen und Kunden behalten dabei einen festen Kilowattstundenpreis und erhalten für die flexible Nutzung ihrer Geräte einen Bonus. Der Komfort bleibt erhalten: Beim E-Auto legen sie beispielsweise fest, wann und mit welchem Ladestand sie morgens losfahren möchten.Die langfristige Antwort heißt ElektrifizierungDie aktuelle Marktlage zeigt zugleich, wie eng fossile Energien mit der internationalen Entwicklung verknüpft sind. "Die Elektrifizierung von Mobilität und Wärme ist deshalb der richtige Weg, um Abhängigkeiten von fossilen Energien zu verringern und damit unempfindlicher gegen geopolitisch ausgelöste Preisschwankungen zu werden", sagt Filip Thon.Wer heute über Energie nachdenkt, sollte daher nicht nur die aktuelle Marktlage betrachten, sondern nach Möglichkeit auch künftige Energielösungen im eigenen Haushalt mitdenken.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Dirk StrittmatterTel.: +49 89 12 54 31 10Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6371535