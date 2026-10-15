Zinsangst und Sorgen um die KI-Finanzierung erschüttern Südkoreas Börse: Der Kospi verliert zeitweise acht Prozent, der Handel wird unterbrochen. Samsung und SK Hynix stehen massiv unter Druck. Am Donnerstag erlitt Südkoreas Aktienmarkt massive Verluste: Der Kospi rutschte zeitweise um acht Prozent ab. Wie Bloomberg berichtet, wurde der Handel für 20 Minuten unterbrochen. Samsung Electronics und SK Hynix verloren jeweils über neun Prozent. Bei SK Hynix zeigt sich besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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