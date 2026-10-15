Die Howmet-Aktie lag am 14. Oktober 2026 bei Lang & Schwarz mit 194 Euro 28 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Ad Hoc News Gleichzeitig meldete der Konzern für das zweite Quartal kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse. Besonders spannend ist dabei ein Geschäft jenseits der klassischen Luftfahrt: Gasturbinen für den Stromhunger der Rechenzentren.Gewinn zieht dem Umsatz davon Die bereits am 6. August veröffentlichten Zahlen zeigen operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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