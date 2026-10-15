Am Morgen des 15. Oktober 2026 setzt sich der Ausverkauf bei Technologieaktien an Asiens Börsen fort. Für den DAX zeichnet sich vor Handelsbeginn dagegen ein deutlich milderer Rücksetzer ab. Während Zinssorgen und Zweifel am KI-Boom belasten, zeigen einzelne Nutzerbeiträge auf Börsennews sowohl Gelassenheit als auch Skepsis.Asien übernimmt die Verluste Der Nikkei verlor zeitweise knapp 5 Prozent auf 64.525 Punkte. Auch der Shanghai Composite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de