München (ots) -Statement Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand BKK Landesverband Bayern zur Prognose des Schätzerkreises für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV):"Nach vielen Jahren der kontinuierlichen Aufwärtsbewegung ist es ein gutes Zeichen, dass der Schätzerkreis für das Jahr 2027 einen stabilen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz prognostiziert. Diese Prognose dürfte jedoch eine Momentaufnahme bleiben, wenn es nicht gelingen sollte, den Weg der einnahmenorientierten Ausgabenpolitik konsequent weiterzugehen. Die Politik muss unbedingt der Versuchung widerstehen, das in diesem Geist gefasste Beitragssatzstabilisierungsgesetz durch weitere Zugeständnisse an Pharmaunternehmen, ärztliche Vereinigungen, Krankenhäuser und andere aufzuweichen.Nicht vergessen werden darf, dass wichtige Komponenten der Stabilität durch einen nicht unbeträchtlichen Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze erkauft werden, deren Last erneut allein die Versicherten und die Arbeitgeber zu tragen haben. Kritisch bleiben die Konjunkturlage, die momentan fast ausschließlich vom kreditfinanzierten Staatsverbrauch getragen wird sowie der anhaltende Ausgabenanstieg für die Kliniken, die Arztpraxen und für Heil- und Hilfsmittel. Das immer noch deutliche Missverhältnis von Einnahmen und Ausgaben in der GKV irgendwie in den Griff zu bekommen, das bleibt die Hauptaufgabe der Politik."Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 14 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit über 3,2 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben rund 2,7 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einen GKV-Marktanteil von 23 Prozent.KONTAKT - DE:Stabsstelle Kommunikation / PressestelleBKK Landesverband BayernZüricher Str. 25, 81476 München+498974579421presse@bkk-lv-bayern.deOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern K.ö.R., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77668/40000211