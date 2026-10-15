Der deutsche Immobilienfinanzierungsmarkt kommt weiterhin nicht richtig in Schwung, doch Hypoport behauptet sich in diesem schwierigen Umfeld erstaunlich stabil. Während steigende Zinsen und hohe Immobilienpreise die Nachfrage bremsen, gewinnt der Finanzdienstleister mit seinen digitalen Plattformen Marktanteile hinzu. Besonders das Geschäft mit Sparkassen und Genossenschaftsbanken entwickelt sich positiv. Auch die Wohnungswirtschaftsplattformen und das Versicherungsgeschäft liefern Wachstumsimpulse. Die Hypoport-Gruppe hat ihre operativen Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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