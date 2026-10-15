Die internationalen Aktienmärkte stehen unter Druck. Die Verkaufswelle bei KI- und Halbleiterwerten gewinnt an Dynamik. Der Markt braucht Gewissheit, dass die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur künftig ausreichende Renditen erwirtschaften können. Gleichzeitig sorgen die hartnäckige US-Inflation und die Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik für Verunsicherung.



Besonders heftig trifft es die asiatischen Technologiebörsen. Der südkoreanische Kospi bricht um 7,6 % ein. Die Halbleiterschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix verlieren jeweils mehr als 9 %. Der MSCI Asia Pacific gibt um 2,9 % nach, während die Schwellenländer insgesamt 3,1 % einbüßen. Auch die besser als erwarteten Quartalsgewinne von TSMC können die Stimmung nicht drehen. Die Aktie verliert zunächst 2 %, nachdem die Margen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.



Die Schwäche greift auf Europa und die USA über. Die Futures auf den Nasdaq 100 verlieren 1,2 %, während der S&P 500 rund 0,4 % tiefer erwartet wird. Der Stoxx Europe 600 gibt ebenfalls 0,4 % nach. Technologiewerte führen die Verliererliste an. Nach der starken Rally der vergangenen Monate setzt eine Neubewertung der KI-Investmentstory ein.



Profiteur der Risikoaversion ist der Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um neun Basispunkte auf 5,10 %. Deutsche Bundesanleihen rentieren nach einem Rückgang um sieben Basispunkte bei 3,39 %. Die hohen Ausgangsrenditen machen festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver, welche zunehmend in Konkurrenz zum Aktienmarkt treten. Allerdings bleibt fraglich, wie nachhaltig die Erholung am Rentenmarkt angesichts der anhaltenden Inflationsrisiken ausfällt.



Auf Unternehmensebene gibt es dennoch positive Akzente. Ericsson überzeugt mit besser als erwarteten Quartalsergebnissen und profitiert von einer robusten Nachfrage nach Mobilfunknetzausrüstung. Die Aktie reagiert mit dem stärksten Kursanstieg seit Januar. Pernod Ricard meldet einen geringeren Umsatzrückgang als befürchtet, wobei das Wachstum in Indien die Schwäche in den USA und China teilweise kompensiert. Der KI-Entwickler Anthropic soll im dritten Quartal einen Umsatz von 16,8 Mrd. $ erreicht haben und treibt seine Börsenpläne voran.



Die Börsen befinden sich in einer klassischen Risk-off-Phase und die bisherigen Zugpferde der Hausse stehen unter Verkaufsdruck. Die kurzfristigen Belastungen durch hohe Bewertungen, Inflationssorgen und die Unsicherheit über die Rentabilität der KI-Investitionen dürften den Markt noch länger beschäftigen.









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