Hamburg (ots) -- budni unterstützt den Uhlenhorster Hockey-Club als offizieller Care-Partner- Fokus auf Nachwuchsförderung, Familien und gesellschaftliches Miteinander- Aktivierungen rund um Hockey, Tennis, Padel und die Ballschule machen die Partnerschaft erlebbarDer Drogeriemarkt budni ist seit Beginn der aktuellen Saison offizieller Care-Partner des Uhlenhorster Hockey-Club (UHC). Mit der Zusammenarbeit vertiefen zwei Hamburger Institutionen ihre Verbundenheit zur Stadt und engagieren sich gemeinsam für Bewegung, Nachwuchsförderung und gesellschaftliche Teilhabe.Care bedeutet für budni mehr als Pflege. Der Begriff umfasst die Verantwortung für Gesundheit, Gemeinschaft und die Zukunft junger Menschen. Vor diesem Hintergrund engagiert sich das Unternehmen künftig als Care-Partner des UHC und unterstützt den Verein dabei, Kindern und Jugendlichen frühzeitig Zugänge zu Breitensport und Vereinsleben zu ermöglichen. Im Fokus stehen Angebote, die Bewegung fördern, Orientierung geben und die persönliche Entwicklung junger Menschen unterstützen. Gemeinsam wollen budni und der UHC dazu beitragen, dass Sport langfristig ein selbstverständlicher Teil des Alltags von Familien bleibt.Der UHC Hamburg ist der älteste Hockey-Verein in Deutschland und feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Mit seinen Angeboten in Hockey, Tennis, Padel und Fitness bringt der Club rund 2.000 Mitglieder unterschiedlichen Alters zusammen und ist für viele Familien fest im Vereinsleben der Hansestadt verankert. Neben sportlichen Erfolgen stehen insbesondere die Förderung junger Menschen, Gemeinschaft, Fairness, Weltoffenheit und demokratische Werte im Mittelpunkt."Sportvereine wie der UHC sind Orte, an denen Menschen generationsübergreifend zusammenkommen, Freundschaften entstehen und Kinder wichtige Erfahrungen fürs Leben sammeln. Deshalb freuen wir uns über die Partnerschaft mit budni. Beide Seiten verbindet das Ziel, junge Menschen zu fördern und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander in Hamburg zu leisten. Genau darin liegt für mich der besondere Wert dieser Zusammenarbeit", sagt Moritz Fürste, 1. Vorsitzender des UHC und Olympiasieger. Er steht wie kaum ein anderer für die verbindende Kraft des Sports und die Bedeutung des Vereins als Ort der Entwicklung und Begegnung.Im Rahmen der Partnerschaft sind verschiedene Vereinsaktivierungen rund um Hockey, Tennis, Padel sowie gemeinsame Aktionen für Familien und Vereinsmitglieder geplant. Auf dem Vereinsgelände wird budni unter anderem mit einem budni Tennis Court sowie mit Pflegeprodukten in den Sanitäranlagen präsent sein. Für budni Karten-Inhaber:innen sind zudem besondere Vorteile im Vereinsumfeld geplant, etwa im Fitnessbereich sowie bei Tennis- und Padel-Angeboten. So soll die Zusammenarbeit für Mitglieder, Familien und Interessierte im Vereinsalltag unmittelbar erlebbar werden.Mit dem Engagement unterstreicht budni seine enge Verbundenheit mit Hamburg und investiert gezielt in Strukturen, die Bewegung, Teilhabe, Gemeinschaft und Demokratie fördern. Gemeinsam leisten budni und der UHC damit einen Beitrag zu einem lebendigen Vereinsleben und einem starken gesellschaftlichen Miteinander in der Stadt.Über den UHC HamburgDer Uhlenhorster Hockey-Club Hamburg (UHC) feiert 2026 sein 125-jähriges Jubiläum. 1901 gegründet, ist der UHC der älteste Hockeyclub Deutschlands und heute mit rund 2.000 Mitgliedern ein moderner Familien- und Mitmach-Club für alle Generationen. Der UHC verbindet seit jeher Leistungssport und Breitensport. Olympiasieger, Welt- und Europameister sind hier ebenso zu Hause wie Kinder, Familien, Freizeit- und Mannschaftssportler. Mit Hockey, Tennis, Padel und Fitness bietet der Club ein vielseitiges sportliches Zuhause - geprägt von Gemeinschaft, Weltoffenheit, ehrenamtlichem Engagement und der Begeisterung für Sport. Wir leben unser Club-Motto "UHC - EINS SEIT 1901", denn es bringt auf den Punkt, was uns ausmacht: unseren sportlichen Anspruch und unsere starke Clubgemeinschaft.Über budniMit etwa 180 Filialen und rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist budni vor allem im Großraum Hamburg Marktführer unter den Drogeriemarktunternehmen. budni gehört seit Jahren zu den beliebtesten Drogeriemärkten und den besten Arbeitgebern der Metropolregion. Das Unternehmen kann aus dem breitesten Sortiment im Branchenvergleich schöpfen und schneidert aus seinen 25.000 Artikeln die Sortimente jeder Filiale passend auf die Menschen im Viertel zu. budni bietet seinen Kundinnen und Kunden ein nachbarschaftliches Lebensgefühl und besten Service mit freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die aus der Partnerschaft mit EDEKA entstandene BUDNI Handels- und Servicegesellschaft (BHSG) steuert die überregionale Standortentwicklung und bündelt zudem alle rückwärtigen Bereiche - von Einkauf über Sortimentsmanagement bis Marketing. Mit der Budnianer Hilfe e.V. engagiert sich budni in der Nachbarschaft der Filialen für Kinder und Jugendliche und setzt sich beim Sortiment, der Warenlieferung und dem Betrieb der Filialen für Nachhaltigkeit ein. Dabei lautet das zentrale Ziel, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren sowie die Bevölkerung für einen nachhaltigeren Konsum und die Wertigkeit von Lebensmitteln zu sensibilisieren. budni setzt mit diesem Engagement ein starkes Zeichen im deutschen Drogeriemarkt.Pressekontakt:BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationNew-York-Ring 6, 22297 HamburgTelefon: +49 40 / 6377-2182E-Mail: presse@budniservice.dewww.budni.deOriginal-Content von: BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80395/6371583