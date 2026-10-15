München (ots) -Im druckfrischen Katalog "Studiosus family 2027" hat Studiosus zwölf Familienreisen von Ägypten bis Venedig veröffentlicht - jede Menge Spaß für Klein und Groß ist dabei garantiert. Neu ist 2027 eine zweiwöchige Reise nach Namibia, terminlich abgestimmt auf die Ferienzeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Strandurlaub oder Dschungel-Abenteuer? Kultur oder Poolzeit? Wer als Familie verreist, steht bei der Urlaubsplanung oft vor der Herausforderung, die unterschiedlichen Erwartungen verschiedener Generationen unter einen Hut zu bringen. Mit Studiosus family lassen sich Entdeckergeist und Erholung für alle Beteiligten ideal verbinden. Das Konzept richtet sich speziell an Eltern, Alleinerziehende sowie Großeltern mit Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren. Es umfasst Ziele wie Rom, Paris oder Neapel bis hin zu Fernreisen nach Ägypten, Südafrika und ganz neu auch Namibia. Die Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter beantworten Kinderfragen auf Augenhöhe, regen mit Rallyes und Rätseln den Entdeckergeist an und verpacken Wissen in lebendige Geschichten.Neu: Namibia für die ganze FamilieIn der Wüste Namib auf Dünen klettern, in der Walfischbucht vom Boot aus Delfine beobachten und im Etoscha-Nationalpark den Fährten von Nashörnern, Löwen und Giraffen folgen: Auf der 15-tägigen family-Reise "Namibia: ab in die Wüste" kommen kleine und große Studiosus-Gäste voll auf ihre Kosten. Zum Beispiel auf der Suche nach Wracks an der Skelettküste, dem größten Schiffsfriedhof der Welt, oder bei den Wüstenelefanten im Damaraland. Mit der Studiosus-Reiseleiterin sind selbst die Busfahrten kurzweilig, mit spannenden Geschichten aus der Zeit, als Namibia noch Deutsch-Südwestafrika hieß, und dem Üben von Klicklauten aus den Sprachen der einheimischen Völker. Zwischendurch ist auch immer wieder Freizeit eingeplant - für den Hotelpool, ein Fußballmatch oder zum Sandboarding und Sandburgenbauen mit neuen Freundinnen und Freunden. Internet: www.studiosus.com/7549Buchbar sind alle Angebote in Reisebüros, online aufwww.studiosus.comoder im Studiosus ServiceCenter unter der kostenfreien (aus D, A und CH) Telefonnummer 00800 - 2401 2401.Studiosus family: Urlaub für Groß und KleinEgal ob Familie, Alleinerziehende oder Großeltern mit Enkeln: Das Angebot von Studiosus family richtet sich an Reisende mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Für Begeisterung sorgen speziell qualifizierte Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die auf Augenhöhe auf Kinderfragen eingehen und mit Mitmach-Aktionen den Entdeckergeist wecken. Ein Spielekoffer für Mal- oder Fußballpausen, Schnitzeljagden, Badestopps und Mini-Sprachkurse garantieren Abwechslung. Kurze Busfahrten und Unterhaltung auf längeren Etappen machen auch die Transfers kurzweilig. Das abwechslungsreiche Programm lässt bewusst Freiraum für eigene Unternehmungen und Entspannung. Studiosus wählt familienfreundliche Hotels - meist mit Pool - aus und stimmt alle Reisetermine auf die Schulferien in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab. Weitere Informationen unter: www.studiosus.com/reisevarianten/familienurlaubÜber die Unternehmensgruppe StudiosusMenschen begegnen und Kulturen erleben: Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine konsequente Qualitätsstrategie mit hervorragenden Reiseleiterinnen und Reiseleitern, zertifiziertes Sicherheitsmanagement und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde der Veranstalter mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die Veranstalter Marco Polo, Experte für spannende Entdeckerreisen, sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Im Jahr 2025 lag der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe Studiosus bei 278.800.000 Euro. Das Gesamtangebot 2026 umfasst mehr als 1300 Reisen in über 120 Länder weltweit. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/6371606