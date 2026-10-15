Hamburg (ots) -- Lukas Pross aus Halle (Westfalen) gewinnt fitfortrade 2026- 23 Nachwuchskräfte von EDEKA und Netto Marken-Discount unter den Top 50 des Wettbewerbs- EDEKA-Verbund bleibt mit rund 21.000 Azubis einer der führenden Ausbilder DeutschlandsLukas Pross vom Marktkauf Speicher in Halle (Westfalen) aus der EDEKA Region Nordwest wurde beim Nachwuchswettbewerb fitfortrade als "Deutschlands beste Nachwuchskraft im Handel 2026" gekürt. Die starke Leistung des EDEKA-Verbunds spiegelte sich auch in den weiteren Platzierungen wider: Jonathan Ebel von der Netto Marken-Discount (Niederlassung Henstedt-Ulzburg) erreichte Platz zwei. Die Ehrung fand im Rahmen des Finales am 14. Oktober 2026 im E-Werk Köln statt. Fitfortrade wird von der RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel ausgerichtet und ist das größte Nachwuchsprogramm im deutschen Lebensmittelhandel. Es zeichnet herausragende Leistungen von Auszubildenden und Nachwuchskräften aus. 18 EDEKAner:innen sowie fünf Kandidat:innen von Netto Marken-Discount hatten es unter die Top 50 und damit ins Halbfinale am 13. Oktober geschafft. Wie in den Vorjahren stellte der Verbund erneut die größte Teilnehmergruppe des Wettbewerbs.Auszeichnung für Spitzenleistung im HandelDie besten 18 Nachwuchskräfte qualifizierten sich anschließend für das Finale am 14. Oktober 2026 im E-Werk Köln. Dort mussten die Finalistinnen und Finalisten - darunter acht EDEKAner:innen und drei Kandidat:innen von Netto Marken-Discount - ihr Fachwissen, ihr wirtschaftliches Verständnis sowie ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.Gegen die stärksten Nachwuchskräfte des deutschen Lebensmittelhandels setzte sich Lukas Pross (24 Jahre), integrierter Handelsfachwirt im 2. Aus- und Fortbildungsjahr von Marktkauf Speicher aus Halle (Westfalen) erfolgreich durch und sicherte sich den Titel "Deutschlands beste Nachwuchskraft im Handel 2026". "Der Erfolg von Lukas Pross ist eine herausragende Leistung und ein starkes Zeichen für die hohe Qualität der Ausbildung im EDEKA-Verbund. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Nachwuchskräfte regelmäßig unter den Besten der Branche behaupten", so Peter Keitel, Vorstand Finanzen und Personal der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.fitfortrade ist der größte unternehmensübergreifende Nachwuchswettbewerb in Deutschland. In diesem Jahr nahmen über 20.000 Nachwuchskräfte aus der gesamten Handelsbranche am Wettbewerb teil - ein starkes Zeichen für das Engagement und den Ehrgeiz der jungen Generation im Handel.Über einen besonderen Erfolg konnten sich auch Anna Burgdorf und Talisa Wittig von EDEKA Herbst (Region Minden-Hannover) freuen: Sie gewannen die Fairtrade POS-Challenge 2026 mit ihrer kreativen Platzierung von Fairtrade-Produkten.Nachwuchsförderung als Schlüssel für die ZukunftDer Sieg bei fitfortrade 2026 und die starke Präsenz von insgesamt 23 Halbfinalist:innen aus dem EDEKA-Verbund unterstreichen die hohe Qualität der Aus- und Weiterbildung bei EDEKA. Angesichts geburtenschwacher Jahrgänge und des zunehmenden Fachkräftemangels bleibt die Gewinnung und Entwicklung junger Talente eine zentrale Aufgabe für den Handel. Mit rund 21.000 Auszubildenden in mehr als 50 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zählt der Unternehmensverbund zu den größten Ausbildern Deutschlands. Zuletzt konnte der EDEKA-Verbund sogar mehr Nachwuchskräfte gewinnen als im Vorjahr. Entscheidend dafür sind eine praxisnahe Ausbildung, digitale Lernangebote sowie attraktive Karriereperspektiven. Gleichzeitig verändern Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und damit die Anforderungen an künftige Fachkräfte. EDEKA bereitet junge Menschen gezielt auf diese Entwicklungen vor und stärkt neben fachlichen Qualifikationen auch persönliche und soziale Kompetenzen.Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei EDEKA und offene Stellen unter https://verbund.edeka/karriere/.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6371651