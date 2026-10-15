Cicor verfehlt im dritten Quartal mit einem Umsatz von CHF 170.8 Mio. sowohl den Konsens von CHF 182.1 Mio. als auch unsere Schätzung von CHF 181 Mio., gut 6%. Auch das organische Wachstum von 4.6% blieb hinter dem Konsens von 7.7% zurück. Ursächlich für die Abweichung waren vor allem Materialengpässe, und nicht eine schwächere Nachfrage. Der Auftragseingang stieg um 10.7% auf CHF 193.2 Mio. und lag damit leicht über dem Konsens; die Book-to-Bill-Ratio betrug 1.13x. Das Management erwartet für das vierte Quartal eine deutliche Beschleunigung, gestützt auf den hohen Auftragsbestand und das Hochfahren von Programmen im Bereich Aerospace & Defence (A&D). Betont wurde, dass für die Umsetzung der Q4-Planung keine zusätzlichen Aufträge erforderlich seien. Wir sehen das Thema daher weiterhin in erster Linie als eine Timing-Frage (Revenue Timing). Wir nehmen nur geringfügige Schätzungsanpassungen vor und verschieben einen Teil von Umsatz und Ergebnis in das Jahr 2027. BUY, Kursziel CHF 180.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
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