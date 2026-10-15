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pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Frank Hartmann zum CFO und Co-CEO



15.10.2026 / 11:30 CET/CEST

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pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Frank Hartmann zum CFO und Co-CEO - Berufung in den Vorstand ab 01.01.2027 - Verantwortung für Finanzen & Controlling, Compliance, Recht und Investor Relations Düsseldorf, 15. Oktober 2026 Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30VXXX und DE000A383XXX) hat Herrn Frank Hartmann mit Wirkung zum 01.01.2027 in den Vorstand berufen und zum CEO und Co-CEO der Gesellschaft bestellt. Er wird die Bereiche Finanzen & Controlling, Compliance, Recht und Investor Relations verantworten und die pferdewetten.de AG gemeinsam mit Herrn Christian Gruber als Co-CEO führen.



Vor seiner Bestellung als Vorstand wird er die Gesellschaft ab Mitte November 2026 bis zum Jahresende 2026 bereits beratend unterstützen. Herr Hartmann ist Bankfachwirt und begann seine Laufbahn bei der Deutschen Bank. Er war bereits viele Jahre erfolgreich als CFO tätig und hat unter anderem bei der net mobile AG als langjähriger CFO deren IPO und späteren Verkauf der Gesellschaft an die NTT Docomo Inc mit verantwortet. Darüber hinaus war er von 2014 bis 2024 Geschäftsführer und CFO der Payone GmbH, einem der führenden Zahlungsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Payone wird als E-Geld-Institut von der BaFin beaufsichtigt - Herr Hartmann kennt die Anforderungen eines regulierten Geschäfts daher aus langjähriger eigener Verantwortung. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Herrn Hartmann viel Erfolg in seiner neuen Position. Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag Über die pferdewetten.de AG Die pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf ist seit 1997 im Wettgeschäft tätig und seit 2000 an der Börse notiert. Über pferdewetten.de können Kunden auf Galopp-, Trab- und Hunderennen in mehr als 40 Ländern wetten. Seit 2018 ist das Unternehmen mit sportwetten.de auch im Sportwettenmarkt vertreten, online wie stationär. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen für andere Wettanbieter. Veranstalterin der Wetten ist die Konzerntochter netX Betting Ltd., Malta. Sie verfügt über eine Lizenz der Malta Gaming Authority und über eine Erlaubnis nach dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag. Die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, WKN A2YN77) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Hinweis Diese Mitteilung kann zukunftsbezogene Aussagen enthalten, die auf aktuellen Einschätzungen des Vorstands beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann davon wesentlich abweichen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der pferdewetten.de AG.



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