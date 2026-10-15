Düsseldorf (ots) -Klüh Security baut sein Technologieportfolio im Bereich intelligenter Videosicherheit weiter aus und geht eine strategische Partnerschaft mit Verkada ein. Nachdem das Unternehmen sein Angebot zuletzt mit Geutebrück um lokal betriebene Videosicherheitslösungen erweitert hat, ergänzt Klüh Security dieses nun gezielt um eine cloudbasierte Sicherheitsplattform. Damit kann das Unternehmen seinen Kunden künftig sowohl On-Premises- als auch Cloud-Architekturen anbieten und je nach Sicherheitsstrategie, IT-Infrastruktur und regulatorischen Anforderungen die passende Lösung bereitstellen. Mit der Erweiterung seines Partnernetzwerks verfolgt Klüh Security konsequent einen technologieoffenen Ansatz und unterstützt Kunden unabhängig von der gewählten Architektur bei der Planung und Umsetzung moderner Sicherheitslösungen.Die cloudbasierte Plattform von Verkada vereint Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Alarmierung, Umweltsensorik und Gegensprechanlagen in einer zentralen Umgebung. KI-gestützte Analysefunktionen ermöglichen eine schnelle Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse und unterstützen dabei, relevante Situationen frühzeitig zu erkennen und einzuordnen. Unternehmen profitieren zudem von einer zentralen Verwaltung mehrerer Standorte, einer hohen Skalierbarkeit sowie einer schnellen Implementierung ohne komplexe lokale Serverinfrastrukturen.Der entscheidende Mehrwert für Klüh-Kunden entsteht durch die Verbindung der Verkada-Plattform mit den operativen Sicherheitsdienstleistungen sowie der Alarmempfangsstelle (AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) von Klüh Security. Sicherheitsrelevante Ereignisse werden dort zentral zusammengeführt, bewertet und nach definierten Prozessen bearbeitet. So entstehen vorausschauende und durchgängige Sicherheitsabläufe - von der intelligenten Ereigniserkennung über die qualifizierte Alarmbearbeitung bis hin zur frühzeitigen Bewertung potenzieller Risiken und der Einleitung geeigneter Interventionsmaßnahmen. Die Partnerschaft unterstützt damit zugleich den weiteren Ausbau der intelligenten Leitstelle von Klüh Security, in der moderne Sicherheitstechnologien und operative Sicherheitskompetenz miteinander verzahnt werden."Jedes Unternehmen verfolgt eine eigene Sicherheits- und IT-Strategie. Mit Geutebrück und Verkada können wir unseren Kunden heute sowohl lokal betriebene als auch vollständig cloudbasierte Sicherheitsarchitekturen anbieten und sie unabhängig von der gewählten Technologie mit unserer Leitstellenkompetenz und operativen Sicherheitsdienstleistungen unterstützen. So erhalten sie eine Sicherheitslösung, die sich an ihren individuellen Anforderungen orientiert - und nicht umgekehrt", erklärt Sven Horstmann, Geschäftsführer bei Klüh Security.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk-Liste 2026).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6371704