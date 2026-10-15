Brüssel (www.anleihencheck.de) - Unsere jüngsten Gespräche in Mumbai und Neu-Delhi haben gezeigt, dass hinsichtlich der makroökonomischen Perspektiven Indiens ein ungewöhnlich hoher Konsens besteht, so Lucas D'Hulst, Buy-Side Fixed Income Analyst bei DPAM.Im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion würden inzwischen weniger Wachstumsfragen als vielmehr die Entwicklung der Inflation, die Liquidität im Finanzsystem und die Stabilität der Rupie stehen. Die Fundamentaldaten würden dabei robust bleiben: Das Wachstum bewege sich auf ein nachhaltigeres Niveau zu, der wirtschaftspolitische Rahmen genieße hohe Glaubwürdigkeit, und die Bilanzen von Unternehmen und Banken seien so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Vor diesem Hintergrund zähle Indien D'Hulsts Erachtens weiterhin zu den überzeugendsten strukturellen Investmentthemen innerhalb der Schwellenländer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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