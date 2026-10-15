Neo-Cloud-Panik | TSMC: Rekordzahlen | Nel: Absturz | Scheinchen: Nasdaq-Short explodiert
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|Neo-Cloud-Panik | TSMC: Rekordzahlen | Nel: Absturz | Scheinchen: Nasdaq-Short explodiert
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|11:27
|Zahlen da, Verbitterung auch: Nel ASA - Anleger nehmen Reißaus
|Die mit Spannung und ein wenig Hoffnung erwarteten Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 sind da. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Der norwegische Wasserstoffkonzern Nel ASA verpasste es, mit den Zahlen...
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|11:12
|Nel ASA GAAP EPS of -NOK 0.08, revenue of NOK 138.12M
|10:46
|Plug Power Aktie: 280-Megawatt-Hammer mit Haken! Droht jetzt die Sippenhaft durch Nel?
|© Foto: Symbolbild mit KI erstelltPlug Power liegt am Boden. Bei rund 1,57 US-Dollar notiert die Aktie nur knapp über dem Jahrestief, binnen zwölf Monaten fehlt mehr als die Hälfte des Werts. Dabei...
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|10:45
|Nel ASA: PEM-Wachstum und heftiger Einbruch im Alkaline-Geschäft
|Nel ASA hat im dritten Quartal 2026 deutlich weniger umgesetzt und höhere Verluste verbucht. Während der Umsatz mit PEM-Elektrolyseuren um 65 Prozent auf 89 Millionen norwegische Kronen (NOK) stieg...
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|13:18
|Needham raises Taiwan Semi stock price target on strong results
|12:49
|TSMC raises 2026 sales growth forecast to 44%, leaves capex unchanged
|12:47
|TSMC pushes back on Musk over Terafab operating role
|12:47
|TSMC's third-quarter net profit hits record, rises 69%
|12:45
|TSMC im KI-Rausch: HPC-Geschäft treibt Umsatzwachstum auf über 50 % - starker Q4-Ausblick
|HSINCHU, Taiwan (IT-Times) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum verzeichnet. TSMC Aktie: Quartalsergebnis...
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