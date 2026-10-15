EZB vor der Wahl: Euro-Glaubwürdigkeit oder Frankreich-Rettung?
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|APEX CRITICAL METALS CORP.: Market Notice - Shares purchased by ECB Consulting
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|EZB vor der Wahl: Euro-Glaubwürdigkeit oder Frankreich-Rettung?
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|EUR/CAD steigt trotz wachsender Haushaltsbedenken in Frankreich, die die EZB nach Dezember zu einem Stopp der Zinserhöhungen zwingen könnten - Eine Reuters-Umfrage erwartet, dass die EZB die Zinsen...
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