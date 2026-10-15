Silber unter Druck - doch die Minen verraten etwas ganz anderes!

Anzeige / Werbung
Silber hat sich nach seinem jüngsten Rückgang leicht erholt und bewegt sich weiterhin um die Marke von 60 USD. Obwohl ein starker US-Dollar, hohe Anleiherenditen und feste Ölpreise das Edelmetall belasten, erkennt Silberexperte Peter Krauth unter der Oberfläche ermutigende Signale. Vor allem die Silberminen zeigen eine bemerkenswerte relative Stärke.
Silber hat sich nach seinem jüngsten Rückgang leicht erholt und bewegt sich weiterhin um die Marke von 60 USD. Obwohl ein starker US-Dollar, hohe Anleiherenditen und feste Ölpreise das Edelmetall belasten, erkennt Silberexperte Peter Krauth unter der Oberfläche ermutigende Signale. Vor allem die Silberminen zeigen eine bemerkenswerte relative Stärke.
Silberaktien behaupten ihren Vorsprung
Das Verhältnis zwischen dem Global X Silver Miners ETF, kurz SIL, und dem Silberpreis ist in den vergangenen Wochen zwar gesunken. Es liegt jedoch weiterhin deutlich über seinem gleitenden
200-Tage-Durchschnitt und weit über dem Tief von Ende Januar.
Damit entwickeln sich die Silberminen langfristig noch immer stärker als das Metall selbst. Krauth wertet dies als Hinweis darauf, dass der Sektor trotz der kurzfristig schwachen Stimmung in einer vergleichsweise guten Verfassung sei.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)