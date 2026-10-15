Silber unter Druck - doch die Minen verraten etwas ganz anderes!

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Silber hat sich nach seinem jüngsten Rückgang leicht erholt und bewegt sich weiterhin um die Marke von 60 USD. Obwohl ein starker US-Dollar, hohe Anleiherenditen und feste Ölpreise das Edelmetall belasten, erkennt Silberexperte Peter Krauth unter der Oberfläche ermutigende Signale. Vor allem die Silberminen zeigen eine bemerkenswerte relative Stärke.

Silber hat sich nach seinem jüngsten Rückgang leicht erholt und bewegt sich weiterhin um die Marke von 60 USD. Obwohl ein starker US-Dollar, hohe Anleiherenditen und feste Ölpreise das Edelmetall belasten, erkennt Silberexperte Peter Krauth unter der Oberfläche ermutigende Signale. Vor allem die Silberminen zeigen eine bemerkenswerte relative Stärke.

Silberaktien behaupten ihren Vorsprung

Das Verhältnis zwischen dem Global X Silver Miners ETF, kurz SIL, und dem Silberpreis ist in den vergangenen Wochen zwar gesunken. Es liegt jedoch weiterhin deutlich über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und weit über dem Tief von Ende Januar.



Damit entwickeln sich die Silberminen langfristig noch immer stärker als das Metall selbst. Krauth wertet dies als Hinweis darauf, dass der Sektor trotz der kurzfristig schwachen Stimmung in einer vergleichsweise guten Verfassung sei.