Seit seinen Anfängen steht Moncler an der Spitze des Aufstiegs und stattet einige der kühnsten Pioniere der Welt aus diejenigen, die mutig entdecken, damit andere folgen können.

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MONCLER RE/ICONS CHER

Dieser Geist lebt in der neuen Re/Icons-Kollektion von Moncler weiter, bei der ikonische Stile aus dem Archiv der Marke für eine neue Generation neu konzipiert werden. Zum Leben erweckt wird dies von drei kulturellen Pionierinnen, die jeweils ihren ganz eigenen außergewöhnlichen Weg gegangen sind: Cher, JENNIE und Grace Jones. Alle drei sind in ihren Karrieren vorangegangen, haben Berge versetzt und immer höhere Gipfel erklommen, ohne bereits vorhandene Wege zu gehen. Sie sind auf einzigartige Weise Pioniere, haben anderen den Weg geebnet und ein bleibendes Erbe hinterlassen, das auch die die nächsten Generationen prägen wird.

Die Kampagne, die sich an Archivfotos von Lionel Terray, dem alpinen Pionier und frühen Kollaborateur von Moncler, inspiriert, rückt unsere Pionierinnen in den Mittelpunkt in mutigen Porträts, auf denen sie neu konzipierte Versionen der ikonischen Oberbekleidung und Accessoires von Moncler tragen.

CHER. PIONIERIN BEI GENRES UND GENERATIONEN.

"Pioniergeist ist, weiterzugehen und tough zu sein. Pioniere waren tough. Es geht darum, weiterzugehen und nicht aufzugeben und dankbar zu sein."

Cher hat allen Widrigkeiten auf dem Weg zur Spitze getrotzt und hat sie nicht nur erreicht, sondern ist auch dort geblieben. Sie wollte nie von anderen definiert werden und hat Jahrzehnte damit zugebracht, sich neu zu erfinden und weiterzuentwickeln. Dabei hat sie in Musik, Film und Mode kontinuierlich den globalen Stil geprägt und die Aufmerksamkeit der Popkultur auf sich gezogen. Sie verbindet Vergangenheit und Zukunft, kultiges Erbe mit modernem Charakter und verkörpert einen Geist der zeitlosen Innovation und trotzigen Authentizität.

Sie ist eine Emmy-, Grammy-, Golden Globe- und Oscar-Gewinnerin ein starkes Zeugnis ihrer Arbeit und derer, die sich trauen zu führen, anstatt nur zu folgen. Chers Pioniergeist durchdringt Alter und Grenzen und verbindet Generationen durch eine gemeinsame Vision mutiger, authentischer Selbstdarstellung.

Cher trägt die Moncler Re/Icons-Himalaya-Jacke in Weiß und die Verone-Jacke in Schwarz, betont durch einen gewagten gelben Schal, der an das ikonische Bob Mackie-Schalkleid erinnert, das sie bei The Cher Show getragen hat. Im Re/Icons-Film zieht sie an dem Schal ein spielerischer Verweis auf die legendäre Enthüllung in der Show, bei der sie die Tänzer um sich herum in Bewegung setzt.

JENNIE. PIONIERIN FÜR EINE GRÖ?ERE WELT.

"Mein außergewöhnlichster Traum ist es, weiter neue Versionen von mir zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Weiter frei zu kreieren, neue Dinge zu erleben und nie aufzuhören, größer zu träumen."

Weit ab von ihren Ursprüngen im K-Pop hat sich JENNIE zu einer weltweiten Ikone und führenden Stimme einer neuen Generation entwickelt. Als wegweisende Künstlerin und kreatives Phänomen erstreckt sich ihr Einfluss nahtlos über Musik, High Fashion und digitalen Weltenbau und überwindet Grenzen, um den globalen Stil voranzubringen und die Möglichkeiten der Selbstdarstellung neu zu definieren. JENNIE spricht direkt eine vielfältige, grenzenlose Generation an, die sie als Modell für das Ausleben der Individualität sieht. Sie verkörpert eine neue Art des globalen Pioniers, der hilft, eine größere Welt zu schaffen, in der Kunst, Kreativität und Identität keine Grenzen kennen.

JENNIE trägt die Re/Icons-Karakorum-Jacke von Moncler in Schwarz und die Tibb-Weste in Karamell, und ist umgeben von Gesichtern aus aller Welt. Vor dieser weiten Menschenmenge, die ständig in Bewegung ist, geht sie als einzelne Kraft hervor, was ihre außergewöhnliche globale Reichweite und ihren Einfluss als kulturelle Pionierin widerspiegelt.

GRACE JONES. PIONIERIN FÜR DIE KRAFT DER IDENTITÄT.

"Pioniergeist hat mit Herausforderungen zu tun. Ich mag eine Herausforderung, bei der ich das Gefühl habe, etwas erreicht zu haben, das unerreichbar war."

Es gibt nur eine Grace Jones. Als Ikone und Ikonoklastin hat sie sich zu einem avantgardistischen Meisterwerk gewandelt, das Konventionen in Musik, Mode, ethnischer Zugehörigkeit und Gender sprengt, um einen mutigen neuen Sound, ein neues Image und eine neue Wesensart anzuführen. Sie ist unbeirrbar sie selbst, hat ihren persönlichen Stil zu ihrer Rüstung gemacht und dabei kreative Energie in eine Art der Selbstdarstellung verwandelt und die Grenzen dessen aufgehoben, was eine Ikone sein kann. Die unerschütterliche, außergewöhnliche und zweifelsfrei einzigartige Künstlerin hat den Weg für diejenigen geebnet, die sich nicht anpassen möchten.

Grace Jones trägt die Re/Icons-Karakorum-Jacke von Moncler in Dunkellila, ein lebhafter Verweis auf ihre ikonische Arbeit mit Regisseur Jean-Paul Goude. Flankiert von Doppelgängern mit ihrem charakteristischen dramatischen Makeup wird sie zu einem Spiegelbild ihres eigenen beständigen Einflusses, wobei die Grenze zwischen Original und Ikone, Vergangenheit und Gegenwart verschwimmt.

Die Kampagne, die von Gabriel Moses fotografiert und geleitet wurde, stellt jede Ikone in den Mittelpunkt einer Menschenmenge, als starken Ausdruck ihrer Individualität. Unter Rückgriff auf ihre Geschichte, ihr Erbe und ihre unverwechselbare Präsenz kreiert Moses ein kinematografisches Porträt von Stärke, Anmut und Originalität. Cher, JENNIE und Grace Jones sind in drei unterschiedlichen Welten Pioniere, die nie den Weg vor ihnen gewählt haben, sondern ihren eigenen gegangen sind.

Die Moncler Re/Icons-Kollektion ist jetzt in ausgewählten Moncler-Stores erhältlich und unter moncler.com.

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