Die TSMC-Aktie hat in den letzten Tagen im Zuge des breiten Ausverkaufs an den Tech-Märkten spürbar korrigiert, nachdem Anfang Oktober noch ein neues Rekordhoch aufgestellt wurde. Nun hat der taiwanesische Chipriese Einblick in die Zahlen zum dritten Quartal gewährt. Wie sind die Ergebnisse einzuschätzen und sorgen sie für neuen Auftrieb? TSMC liefert erneut beeindruckende Zahlen Die Antwort fällt aus fundamentaler Sicht eindeutig aus: TSMC bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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