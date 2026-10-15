Mitteilung der Haller Group: Clean Mobility Bond I: Erstes Fahrzeug ausgeliefert, Haller meldet konkrete Fortschritte Finanzierung emissionsfreier Nutzfahrzeuge nimmt Fahrt auf: vertraglich vereinbarte Vermietung und erste Fahrzeuglieferung markieren wichtige Meilensteine Die Umsetzung des "Clean Mobility Bond I" der Haller GmbH nimmt Fahrt auf: Für die vorgesehenen 11 batterie- bzw. 21 wasserstoff-elektrischen Lkw wurde ein offiziell unterzeichneter Mietvertrag abgeschlossen. Gleichzeitig ist bereits das erste Fahrzeug ausgeliefert worden und steht bereits auf dem Hof der Haller GmbH in Gersthofen. Damit wird aus dem Finanzierungsprojekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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