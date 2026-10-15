Mitteilung der pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Frank Hartmann zum CFO und Co-CEO - Berufung in den Vorstand ab 01.01.2027 - Verantwortung für Finanzen & Controlling, Compliance, Recht und Investor Relations Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30VXXX und DE000A383XXX) hat Herrn Frank Hartmann mit Wirkung zum 01.01.2027 in den Vorstand berufen und zum CEO und Co-CEO der Gesellschaft bestellt. Er wird die Bereiche Finanzen & Controlling, Compliance, Recht und Investor Relations verantworten und die pferdewetten.de AG gemeinsam mit Herrn Christian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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