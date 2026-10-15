Lange Zeit schien ein Großteil des US-Technologiesektors immun gegen die Inflations- und Zinsängste zu sein. Auch die Dell-Aktie gehörte dazu. Doch steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. Und nun ist es soweit. Inflations- und Zinsängste brechen sich Bahn. Angesichts der exponierten Kursniveaus der Technologieaktien kann man sich durchaus die Frage stellen, ob der aktuell zu beobachten Abverkauf nicht doch nur der Beginn eines gewaltigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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