Sie sagen, KI sei "urkonservativ". Warum? - Sandra Wachter: Das hat mit der Funktionsweise zu tun. KI schaut sich die Vergangenheit an und versucht, aufgrund dieser Vergangenheit die Zukunft vorherzusagen. Sie erkennt Muster in historischen Daten. Nehmen wir an, ich möchte an einer juristischen Fakultät einen neuen Professor einstellen. Dann füttere ich die KI mit Lebensläufen, Referenzschreiben und Noten der Menschen, die in der Vergangenheit dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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