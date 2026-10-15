Falsche Bankanrufe und Phishing in Google Messages: Die Methoden der Betrüger:innen werden immer ausgefeilter - auch dank KI. Der Tech-Konzern hat deshalb jetzt bei seinen Schutzmaßnahmen nachgebessert. Smartphone-Nutzer:innen fällt es zunehmend schwer, Phishing-Mails oder manipulierte Anrufe als solche zu erkennen. Laut einer Mitteilung von Google identifiziert die KI-gestützte Betrugserkennung des Unternehmens schon jetzt jeden Monat mehr als fünf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n