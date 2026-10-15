Heidelberg Pharma (ISIN: DE000A11QVV0) arbeitet an einer besonderen Form der Krebstherapie. Das Unternehmen koppelt Antikörper, die Tumorzellen erkennen, an Amanitin, das Gift des Grünen Knollenblätterpilzes. Diese sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sollen das Zellgift gezielt in den Tumor bringen. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026, die von Anfang Dezember 2025 bis Ende August 2026 reichten, legte das Unternehmen nun deutlich bessere Zahlen vor. Der Fehlbetrag schrumpfte von 21,1 auf 8,7 Millionen Euro. Ein Blick in die Bilanz zeigt allerdings, dass der finanzielle Spielraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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