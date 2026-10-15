Die Geschichte von All for One (ISIN: DE0005110001) als eigenständig börsennotiertes Unternehmen neigt sich dem Ende zu. Am 13. Oktober 2026 wurde das Übernahmeangebot von VINCI Energies vollzogen, einer Tochter des französischen Bau- und Infrastrukturkonzerns VINCI. Der neue Großaktionär hält damit rund 87,3 Prozent der Anteile, eigene Aktien nicht mitgerechnet. Zwei Tage später unterzeichneten beide Seiten eine Vereinbarung über den Rückzug von der Börse. Zudem kündigte VINCI Energies ein sogenanntes Delisting-Erwerbsangebot über 67,50 Euro in bar je Aktie an. Für die verbliebenen freien Aktionäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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