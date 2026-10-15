Der Markt für private Baufinanzierungen in Deutschland hat im Laufe des Jahres 2026 an Schwung verloren. Nach einem leichten Plus zu Jahresbeginn sorgten steigende Zinsen im zweiten und dritten Quartal für einen Rückgang. Hypoport (ISIN: DE0005493365) konnte sich dieser Entwicklung weitgehend entziehen. Über die konzerneigene Kreditplattform Europace liefen in den ersten neun Monaten Immobilienkredite im Volumen von 57,3 Milliarden Euro und damit genauso viel wie im starken Vorjahreszeitraum. Möglich machten das vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die ihr Geschäft auf dem Marktplatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt