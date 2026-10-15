Heiße US-Inflationsdaten schüren Furcht vor einer Zinserhöhung im Oktober - an den Technologiebörsen rund um den Globus rauscht es. Frankfurt kommt bislang mit einem moderaten Minus davon, obwohl Infineon oder Siemens Energy kräftig abgeben. Schuldenprobleme bei CoreWeave verstärken zusätzlich Zweifel am KI-Boom. Aktionäre streiten, ob nun eine größere Korrektur droht.Während in Seoul der Kospi 200 fast 9 Prozent einbrach und der japanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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