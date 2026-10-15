HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterausrüsters sei solide ausgefallen, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2029 und 2030 sei die Entwicklung klarer geworden. Die Erwartungen an das Unternehmen blieben gleichwohl hoch./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
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