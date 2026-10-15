Nürnberg (ots) -- Allianz für Immobilienvermarktung- Großes Immobilienangebot trifft auf langjähriges Finanzierungs-Knowhow- Verzahnung von Services: Käufer, Verkäufer und Immobilienprofis profitierenimmowelt und die Sparkassen-Finanzgruppe starten ihre Zusammenarbeit in der Immobilienvermarktung. Angebote, Dienstleistungen, Reichweite und Finanzierungskompetenz von immowelt und den Sparkassen werden künftig gezielt miteinander verknüpft. Davon profitieren Suchende, Käufer, Verkäufer, Eigentümer und Immobilienprofis gleichermaßen.Die rund 50 Millionen Kundinnen und Kunden der Sparkassen sowie Interessenten können künftig online auf mehr als 150.000 der bei immowelt gelistete Kaufimmobilien zugreifen und erhalten Zugang zu einem der größten Angebote in Deutschland. Gleichzeitig werden die Sparkassen ihre rund 20.000 Immobilien-Angebote auf immowelt einbinden. Durch den direkten Zugang zu relevanten Services rund um Suche, Finanzierung und Eigentum stärken die Sparkassen und immowelt ihre Kundenbindung und erhöhen zugleich die Attraktivität ihrer Online-Immobilienangebote. Die vertragliche und operative Umsetzung der Kooperation erfolgt über die S-Communication Services GmbH, ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. Als beteiligte Technologiepartnerin bringt die Finmas GmbH ihre Expertise für die digitale Vernetzung von Immobilien- und Finanzierungsthemen mit ein."Die Kooperation verbindet zwei starke Seiten des Immobilienmarkts: digitale Reichweite und Finanzierungskompetenz. Die Sparkassen bringen ihre Nähe zu den Menschen und ihre Erfahrung in der Immobilienfinanzierung ein, immowelt den großen Objektbestand. Daraus entsteht ein Angebot, das den Immobilienmarkt für Kundinnen und Kunden einfacher zugänglich macht", sagt Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe, erklärt: "Mit immowelt gewinnen wir einen starken Partner, um die Immobilienvermarktung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe gezielt weiterzuentwickeln. Die Kooperation erweitert die Reichweite für die Immobilienangebote der Sparkassen und stärkt zugleich den Zugang zu relevanten Services für Kundinnen und Kunden.""Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe. Dass die größte Finanzgruppe Europas zugleich deutschlandweit lokal tief verwurzelt ist, macht sie als Partner einzigartig", sagt Theo Mseka, Geschäftsführer und CEO von immowelt. "Die Kooperation zeigt, dass wir im Immobiliensektor die gleiche Vision teilen: den Anspruch, stets die besten Services für eine schnelle und reibungslose Vermarktung bieten zu wollen. Die Kundinnen und Kunden der Sparkassen und von immowelt profitieren davon, dass wir unser Know-how und unsere Angebote miteinander verbinden.""Es ist großartig zu sehen, wie aus einer starken Vision nun eine echte strategische Partnerschaft mit der Sparkassen-Finanzgruppe wird. Mich freut es sehr, dass wir durch diese enge Verzahnung von Reichweite und Finanzierungskompetenz einen massiven Mehrwert für alle Beteiligten schaffen. Wir bringen zusammen, was zusammengehört, und machen den Markt für Käufer und Verkäufer spürbar einfacher und transparenter", sagt Dr. Robert Wagner, Geschäftsführer und COO von immowelt.Die Kooperation von immowelt und der Sparkassen-Finanzgruppe ist langjährig ausgelegt und erfolgt in mehreren Ausbaustufen. Mittel-fristig sind unter anderem die Erweiterung auf Mietinserate und Neubauobjekte, die Erstellung von Finanzierungszertifikaten sowie Bonitätschecks angedacht.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Über die DSV-Gruppe:Die DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet einen Konzernumsatz von mehr als 914 Millionen Euro (2025). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.896 Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken prägen den Auftritt der DSV-Gruppe Richtung Sparkassen-Finanzgruppe.Dabei fungiert die S-Communication Services GmbH (S-Com) als Partner für Kommunikation, digitalen Vertrieb und Endkundenservices in der Sparkassen-Finanzgruppe. Als kreativer, technologischer und strategischer Wegbegleiter macht S-Com die Marke Sparkasse sichtbar, gestaltet digitale Vertriebswege nutzerfreundlich und entwickelt relevante Endkundenservices.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHOstendstraße 11390482 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deMedienkontakt:DSV-GruppeS-Communication ServicesMartin KurzPressesprecherTelefon +49 711 782-22736presse@dsv-gruppe.deAVIV GermanyImmoweltBarbara SchmidDirector Corp. CommunicationsTelefon +49 911 520 25 808presse@immowelt.deOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/6371892