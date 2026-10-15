Der Parkhausbetreiber Q-Park erweitert die Zusammenarbeit mit Greenflux and seinen Standorten in Deutschland und Irland. Zuvor sind in den Niederlanden bereits 1.700 Ladestationen von Q-Park erfolgreich auf das Softwaresystem von Greenflux umgestellt worden. Damit übernimmt Q-Park künftig an weiteren Standorten den Betrieb seiner Parkhaus-Ladestationen selbst und greift nicht mehr auf Drittanbieter für die Steuerung und Abrechnung von Ladevorgängen zurück.Den vollständigen Artikel lesen ...
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