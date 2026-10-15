EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung der Goldman Sachs Group, Inc. vom 06 Oktober, 2026, wurden uns die gemäß § 43 Abs. 1 WpHG erforderlichen Angaben übermittelt, da die Stimmrechte der Goldman Sachs Group, Inc. an der Gerresheimer AG die Schwelle von 10 % gemäß §§ 33 und 34 WpHG erreicht und überschritten haben.
B. Herkunft der zur Erlangung der Stimmrechte verwendeten Mittel (Abschnitt 43 (1) Satz 4 WpHG)
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2415744 15.10.2026 CET/CEST