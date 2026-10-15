Konstanz (ots) -Am Mittwoch wurde über die Lotto Scanner App (https://www.lottoscanner.de/) der Jackpot bei LOTTO 6aus49 geknackt und zugleich ein neuer Rekord aufgestellt. Der 64-jährige Gewinner hatte seinen Spielauftrag erst am frühen Morgen des 14. Oktober über die App abgegeben. Mit den Zahlen 4, 13, 16, 33, 36 und 39 sowie der Superzahl 9 traf er die vollständige Gewinnkombination und erreichte damit die höchste Gewinnklasse.Für den Glückspilz aus Hessen war es bereits der 109. Spielauftrag über Lotto Scanner. Er hatte die App erstmals im Juli 2025 zum Spielen genutzt und war seit März 2026 wieder regelmäßig aktiv.Mit mehr als 10,7 Millionen Euro ist der aktuelle Gewinn der bisher größte in der Geschichte von Lotto Scanner. Für das Unternehmen ist der Treffer damit ein besonderer Meilenstein."Ein Gewinn in dieser Größenordnung ist etwas ganz Besonderes. Wir gratulieren unserem Gewinner herzlich und freuen uns sehr, diesen außergewöhnlichen Moment gemeinsam mit ihm erleben zu dürfen", sagte Philipp Loew-Albrecht, CEO von Next Lotto.Über Next LottoDie Next Lotto GmbH mit Sitz in Konstanz steht hinter der Lotto Scanner App und verbindet klassisches Lottospiel mit digitalen Services. Über Lotto Scanner können Nutzer ihre Spielscheine per Smartphone scannen und prüfen. Darüber hinaus können ausgewählte Lotterien direkt über die App gespielt werden. Next Lotto legt dabei besonderen Wert auf eine einfache Nutzung sowie eine sichere und lizenzierte Spielvermittlung.Pressekontakt:E-Mail: press@nextlotto.deOriginal-Content von: Next Lotto GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173163/6371909