Düsseldorf (ots) -Der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max und der Xiaomi Robot Vacuum 6 kombinieren leistungsstarkes Saugen und Wischen mit KI-gestützter Hinderniserkennung und automatisierter WartungMit der Xiaomi Robot Vacuum 6 Series erweitert Xiaomi sein Sortiment an intelligenten Saugrobotern. Die beiden Modelle Xiaomi Robot Vacuum 6 Max und Xiaomi Robot Vacuum 6 verbinden Saugen und Wischen in einem Gerät und unterstützen eine weitgehend automatisierte und zuverlässige Bodenreinigung. Funktionen wie die gründliche Randreinigung über ausfahrbare Reinigungselemente, die KI-gestützte Flecken- und Hinderniserkennung sowie die automatische Wartung über die Basisstation reduzieren den manuellen Aufwand im Haushalt. Während der Xiaomi Robot Vacuum 6 auf eine umfassende Ausstattung für die tägliche Bodenpflege setzt, bietet der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max zusätzliche Funktionen für eine differenzierte Reinigung und der bislang größten Flächenabdeckung[4]. Die neuen Saugroboter sind ab sofort auf mi.com erhältlich.Xiaomi Robot Vacuum 6 Max: KI-Erkennung und Dreifach-Armsystem für komplexe WohnbereicheDer Xiaomi Robot Vacuum 6 Max richtet sich an Haushalte, die zusätzliche Funktionen für die automatisierte Bodenpflege nutzen möchten. Mit bis zu 35.000 Pa[2] bietet er die höchste Saugleistung innerhalb der Serie. Eine Hauptbürste mit Haarzerkleinerungsfunktion und zwei speziell konstruierten Anti-Tangle-Seitenbürsten sollen zudem dazu beitragen, Haarverwicklungen zu reduzieren.[6] Zusätzlich ermöglicht das Max-Modell KI-gestütztes Videomonitoring mit HD- Videoübertragung in eine Richtung. So lässt sich das Zuhause während der Reinigung in Echtzeit im Blick behalten.Ein wesentliches Merkmal des Max-Modells ist die KI-gestützte Hindernisvermeidung mit dem Dreifach-Kamerasystem[1] und Panoramasicht[7], das sowohl die Hindernis- als auch die Fleckenerkennung unterstützt. Das Gerät erkennt insgesamt über 320 Objekte und Flecken[8]: sowohl 47 unterschiedliche Arten trockene und feuchte Verschmutzungen[10] - darunter Katzenstreu, Hundefutter und Milch - als auch 200 Hindernisse und über 80 Möbeltypen[9]. Auf Grundlage dieser Erkennung passt das Gerät seine Reinigungsstrategie automatisch an. Bei komplexen Verschmutzungen kann es den Bereich gezielt auslassen, um ein Verschmieren zu vermeiden.Beim Wischen setzt der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max auf eine neuartige Walzentechnologie für kontinuierliches Wischen mit Frischwasser. 16 Wasserauslässe sorgen für eine gleichmäßige Befeuchtung des Wischpads, während konstanter Anpressdruck hartnäckige Verschmutzungen effektiv entfernt. Das branchenweit erste dreifache mechanische Armsystem sorgt mithilfe der Seitenbürste, der Walze und des Wischpads für eine Reinigungsabdeckung von bis zu 99,7 Prozent rund um Kanten, Ecken und Möbelbeine.[14] Zwei bionische Roboterbeine unterstützen die Fortbewegung und ermöglichen das Überwinden von Hindernissen wie Türschwellen von bis zu 6 cm Höhe[3]. Für die Reinigung unter niedrigen Möbeln ist der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max mit einem dTof Smart Retractable Radar innerhalb seines LiDAR-Systems ausgestattet, das sich bei Bedarf automatisch absenkt. So erreicht das Gerät unter geeigneten Bedingungen auch Bereiche mit einer Durchfahrtshöhe von nur 9,3 cm.[5]Nach der Reinigung übernimmt die Omni-Station die Nacharbeit: Neben der automatischen Staubentleerung reinigt sie die Wischmopps mit bis zu 85 °C heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit bis zu 50 °C warmer Luft.[12] Der Staubbeutel kann unter bestimmten Testbedingungen bis zu 75 Tage genutzt werden.[13]Xiaomi Robot Vacuum 6: Frischwasser-Wischsystem für die tägliche BodenpflegeMit einer Saugleistung von bis zu 30.000 Pa[17] nimmt der Xiaomi Robot Vacuum 6 Staub, Schmutzpartikel und Haare auf. Beim Wischen sorgt eine kontinuierlich mit Frischwasser befeuchtete Wischrolle für gleichmäßigen Anpressdruck und dreht sich bis zu 220-mal pro Minute. Drei Wasserstufen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Böden und Verschmutzungen. Ein intelligenter Abstreifer hält die Walze während der Reinigung sauber.Für die gründliche Randreinigung fahren Wischwalze und Seitenbürste aus. Die KI-Kamera erkennt mehr als 200 Arten von Hindernissen und unterstützt so die Navigation durch die Wohnung.[15,16] Eine Anti-Tangle-Hauptbürste mit zwei Klingen und eine Anti-Tangle-Seitenbürste tragen dazu bei, Haarverwicklungen zu reduzieren.[20] Teppiche erkennt er automatisch und hebt dort die Wischpads an.[21] Zudem kann er Schwellen und Hindernisse von bis zu 4 cm Höhe überwinden[18], indem er die beiden mechanischen Füße aktiv anhebt. Mit einer Gehäusehöhe von nur 9 cm[19] erreicht der Saug- und Wischroboter auch Bereiche unter niedrigen Möbeln.Nach dem Reinigungsvorgang übernimmt die zugehörige Omni-Station die Wartung. Sie reinigt die Wischwalze mit bis zu 80 °C heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit Heißluft.[22,23] Auch der Xiaomi Robot Vacuum 6 entleert seinen Staubbehälter automatisch. Unter geeigneten Bedingungen kann der Staubbeutel bis zu 75 Tage genutzt werden.[24]Steuerung über die Xiaomi Home AppBeide Modelle lassen sich über die Xiaomi Home App steuern. Dort können unter anderem Reinigungsvorgänge geplant und gestartet, Reinigungsmodi angepasst, virtuelle Wände festgelegt und Karten für mehrere Etagen verwaltet werden. Außerdem können Räume und Zonen definiert werden, die das Gerät nicht befahren soll. So lässt sich die Bodenreinigung an unterschiedliche Räume und persönliche Routinen anpassen.Darüber hinaus unterstützen die Geräte die Einbindung in das vernetzte Xiaomi Ökosystem. Je nach Konfiguration können automatisierte Abläufe mit kompatiblen Xiaomi Smart-Home-Geräten eingerichtet werden. Beide Modelle unterstützen außerdem die Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa.[11]Preise und VerfügbarkeitDie beiden neuen Saugroboter der Xiaomi Robot Vacuum 6 Series sind ab sofort in Deutschland auf mi.com erhältlich:- Xiaomi Robot Vacuum 6 Max zum Preis von 999,99 Euro (UVP)- Xiaomi Robot Vacuum 6 zum Preis von 649,99 Euro (UVP)Disclaimers1 Die Funktionen für KI-Erkennung, Videomanager und Fotos realer Szenen sind standardmäßig deaktiviert und müssen manuell über die Xiaomi Home App aktiviert werden.2 35.000Pa Saugleistung: Stand 12. März 2026 bietet dieses Modell im Vergleich zu den anderen Roboterstaubsaugern von Xiaomi die höchste Saugleistung. Wenn der Gebläsemotor über eine externe Stromversorgung betrieben wird, liegt der am Gebläse gemessene maximale Unterdruck laut Vakuummeter bei über 35.000Pa. Die Daten stammen aus internen Testlabors.3 Überwindet Türschwellen bis zu 6cm: Bezieht sich auf die Fähigkeit des Roboterstaubsaugers, während der Reinigung einzelne vertikale Stufen von bis zu 6cm zu überwinden. Aufgrund der Komplexität der Wohnumgebungen kann die tatsächliche Leistung variieren. Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi.4 Größte Flächenabdeckung: Stand 12. März 2026 bietet dieses Modell im Vergleich zu den anderen Roboterstaubsaugern von Xiaomi die umfassendste Reinigungsabdeckung.5 Befahren von Bereichen mit einer Durchfahrtshöhe von nur 9,3cm: Wenn die Durchfahrtshöhe mindestens 9,3cm beträgt, kann der Roboterstaubsauger seinen LiDAR automatisch absenken und den Bereich zur Reinigung befahren. Er umgeht niedrige Stellen während der Kartierung und reinigt Standardbereiche vor Bereichen mit geringer Durchfahrtshöhe. Aufgrund unterschiedlicher Nutzungsumgebungen kann die tatsächliche Leistung variieren. Bei Bedarf können in der Xiaomi Home App Sperrzonen oder virtuelle Wände eingerichtet werden. Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi.6 Doppeltes Anti-Tangle-System: Bezieht sich auf die Bürste mit automatischer Haarzerkleinerungsfunktion und die Anti-Tangle-Seitenbürste, die ein Verheddern von Haaren während der Reinigung reduzieren. Die Leistung kann je nach Wohnumgebung variieren.7 KI-gestützte Hindernisvermeidung mit Panoramasicht: Bezieht sich auf das KI-Dreifachkamera-Modul des Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, das mithilfe von 360°-LiDAR-Scans während der Reinigung niedrig liegende Objekte in der gesamten Wohnung erkennt und umfährt. Die Leistung kann je nach Wohnumgebung und Raumaufteilung variieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.8 Über 320 Objekte und Flecken: Der Roboterstaubsauger erkennt 200 Arten gängiger Hindernisse in acht Kategorien, 80 Arten von Möbeln in sieben Kategorien und 47 Arten von Flecken in drei Kategorien - insgesamt 327 Arten von Objekten und Flecken. Die Daten stammen vom TÜV Rheinland, Prüfberichtsnummern: CN252WQL002, CN25CWFC002.9 KI-gestützte Erkennung von 280 Objektarten und Erkennung von Kopfhörerkabeln mit einem Durchmesser von nur 3mm: Basierend auf dem Training des KI-Modells erkennt der Roboterstaubsauger 200 Arten gängiger Hindernisse in acht Kategorien, darunter Schuhe und Textilien, und kann dabei sogar Kopfhörerkabel mit einem Durchmesser von nur 3mm erkennen. Zudem erkennt er 80 Arten von Möbeln in sieben Kategorien, darunter Betten und Sofas, wobei die Möbelerkennung die Raumerkennung unterstützt. Die Leistung kann je nach Wohnumgebung und Objektgröße variieren. Die KI-gestützte Erkennung muss in der Xiaomi Home App aktiviert werden. Daten vom TÜV Rheinland, Prüfberichtsnummern: CN252WQL002, CN25CWFC002.10 KI-gestützte Erkennung von 47 Arten von Flecken: Basierend auf dem Training des KI-Modells erkennt der Roboterstaubsauger 47 Arten von Flecken in drei Kategorien: Flüssigkeiten, Feststoffe und Fest-Flüssig-Gemische. Die Leistung kann je nach Wohnumgebung und Fleckendichte variieren. Die KI-gestützte Erkennung muss in der Xiaomi Home App aktiviert werden. Die Daten stammen vom TÜV Rheinland, Prüfberichtsnummern: CN252WQL002, CN25CWFC002.11 Erfordert mit Alexa und Google Assistant kompatible Geräte. Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Google und Google Home sind Handelsmarken von Google LLC. Alexa ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften. Weitere Informationen auf den offiziellen Websites.12 Waschen des Wischpads bei 85°C und Trocknen bei 50°C: In einer Umgebung mit 25°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit wurde die Wasseraustrittstemperatur während des Waschvorgangs gemessen und lag bei über 85°C. Bei einer 3-stündigen kontinuierlichen Trocknung in einer Umgebung mit 25°C und 55% relativer Luftfeuchtigkeit wurde die Temperatur der Heißluft am Auslass mit über 50°C gemessen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren. Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi.13 75 Tage ohne manuelle Entleerung des Staubbeutels: In Tests, die in einem 120m² großen Haushalt mit drei Personen und einem Haustier durchgeführt wurden, reinigte der Saugroboter einmal täglich, bevor er zur Staubaufnahme zur Basisstation zurückkehrte. Das Abfallvolumen des Staubbeutels wurde alle fünf Tage gemessen, was zeigte, dass ein Entleeren erst nach mindestens 75 Tagen erforderlich war. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario variieren. Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi.14 99,7% Reinigungsabdeckung um Tischbeine: Unter Laborbedingungen, im Staubsauger- und Wischmodus, erreichte der Roboter bis zu 99,7% Reinigungsabdeckung auf dem Boden um kreisförmige Tischbeine mit einem Durchmesser von 3-5cm. Die Daten stammen aus den Labors des TÜV Rheinland. Berichtsnummer: CN26BGXP001. Die tatsächliche Kantenreinigung und die Gesamtreinigungsleistung können je nach Wohnraumumgebung variieren. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzung.15 KI-Kamera zur Erkennung von über 220 Hindernisarten: Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi. Basierend auf dem Training des KI-Modells unter Laborbedingungen kann der Staubsauger mehr als 220 gängige Hindernisse wie Schuhe, Personenwaagen und vieles mehr erkennen. Die Erkennungsleistung kann je nach Faktoren wie der Wohnumgebung und der Größe der Hindernisse variieren. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzung.16 Die KI-Objekterkennung ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, gehe oben rechts auf der Plugin-Seite des Produkts in der Xiaomi Home App zu "Einstellungen" > "KI-Erkennung".17 Leistungsstarke Saugkraft von 30.000Pa: Wenn der Gebläsemotor über eine externe Stromversorgung betrieben wird, liegt der am Gebläse gemessene maximale Unterdruck laut Vakuummeter bei über 30.000Pa. Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi.18 4cm Hindernisüberwindung: Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi. Der Staubsaugerroboter kann während der Reinigung vertikale Höhenunterschiede von bis zu 4cm überwinden. Aufgrund der Komplexität der Wohnumgebungen kann die tatsächliche Leistung variieren.19 9cm ultraflaches Gehäuse: Bei der Messung auf einer ebenen Fläche mit einem Höhenmessgerät von der Oberfläche bis zur Oberkante des Staubsaugerroboters (einschließlich Stoßfänger) betrug die Höhe nicht mehr als 9cm. Aufgrund von Fertigungstoleranzen beträgt die Höhe des Staubsaugerroboters ±0,1mm. Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi.20 Anti-Tangle-Technologie: Bezieht sich auf die Anti-Tangle-Hauptbürste mit zwei Klingen und die Anti-Tangle-Seitenbürste, die das Verheddern von Haaren reduzieren. Der Anti-Tangle-Effekt wirkt vor allem bei trockenen Haaren auf dem Boden unter Laborbedingungen. Die Reinigungsleistung bei nassen Haaren oder Flusen kann je nach häuslicher Umgebung variieren. Die Leistung kann je nach Haartyp und Umgebung variieren.21 Hebt die Wischpads automatisch um bis zu 1cm an: Bei Teppichen, die dicker als 0,8cm sind, oder bei hochflorigen Teppichen, wird empfohlen, in der Xiaomi Home App den Modus zur Teppichvermeidung auszuwählen.22 Heißwasserreinigung bei bis zu 80°C: Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi. In einer Umgebung mit einer Temperatur von 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% wurde ein Temperatursensor eingesetzt, um die Temperatur am Wasserauslass während des gesamten Reinigungsprozesses kontinuierlich zu überwachen. Während der abschließenden Reinigungsphase erreichte das Wasser eine Temperatur von über 80°C.23 Heißlufttrocknung in nur 2 Stunden: Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi. In einer Umgebung mit einer Temperatur von 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% sowie bei Verwendung der beim täglichen Waschen des Wischpads anfallenden Wassermenge zum Starten der Reinigung des Wischpads wechselte der Staubsaugerroboter nach Abschluss der Reinigung in den Trocknungsmodus. Nach zwei Stunden ununterbrochener Trocknung ergab der Test eine Trocknungsrate des Wischpads von 99%. Die tatsächliche Lufttrocknungsrate kann je nach Umgebung variieren.24 Bis zu 75 Tage ohne Staubbeutelwechsel: Die Daten stammen aus internen Testlabors von Xiaomi. In einer im Labor simulierten Reinigungsumgebung von 100m² in einem Zwei-Personen-Haushalt mit Teppichböden, in der Möbel etwa 45% der Bodenfläche einnahmen, führte der Staubsaugerroboter einmal täglich eine Reinigung durch und kehrte anschließend zur Ladestation zurück, um den Staubbeutel automatisch zu entleeren. Das Schmutzvolumen im Staubbeutel wurde alle 4 Tage gemessen. Das Ergebnis zeigte, dass der Staubbeutel mehr als 75 Tage lang verwendet werden kann, ohne geleert werden zu müssen. Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Unterschieden in der Größe der Wohnfläche, der Wohnumgebung und den Reinigungsgewohnheiten variieren. Maßgeblich ist das tatsächliche Erlebnis.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@omnicompr.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6371906