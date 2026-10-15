Leer (ots) -Klare Linien, eine schlanke Silhouette und die dreidimensionale Gussstruktur prägen seinen Charakter. Je nach Blickwinkel entstehen auf der plastischen Oberfläche immer neue Licht- und Schatteneffekte. Mit einer Breite von nur 37 Zentimetern fügt sich der Kaminofen MIKA auch dort harmonisch ein, wo für eine Feuerstätte nur wenig Raum zur Verfügung steht. Damit eröffnet er auch bei begrenzter Stellfläche neue Möglichkeiten der Raumgestaltung.Die dreidimensionale Gussstruktur zeigt, welche gestalterischen Möglichkeiten Gusseisen eröffnet. LEDA verfügt bei der Verarbeitung von Gusseisen über jahrzehntelange Erfahrung. Das deutsche Traditionsunternehmen stanzt seine Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, rotglühendem Eisen. So entstehen plastische Strukturen, fein ausgearbeitete Konturen und präzise Formen, die das charakteristische Erscheinungsbild prägen. Gefertigt wird am Unternehmenssitz im ostfriesischen Leer - mit Gießerei, Emaillierwerk und Montage unter einem Dach.Drei Varianten für unterschiedliche WohnkonzepteDen MIKA gibt es in drei Varianten. Die Ausführung small ist 110 Zentimeter hoch und eignet sich besonders für kleinere Wohnräume. MIKA up und MIKA plus haben eine Höhe von 137 Zentimetern und setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Während MIKA up den Feuerraum auf Sichthöhe anhebt und das Flammenspiel stärker in Szene setzt, ergänzt MIKA plus den Kaminofen um eine 56 Kilogramm schwere Guss-Speichermasse. Diese nimmt einen Teil der Hitze auf und gibt sie auch nach dem Erlöschen der Flammen über längere Zeit ab.Das Innere überzeugt durch moderne Feuerungstechnik. Die spezielle Muldenfeuerung führt die Verbrennungsluft gezielt an den Brennstoff. Ein integrierter Volumenstromregler gleicht die Zugverhältnisse im Schornstein aus und unterstützt einen gleichmäßigen Abbrand. Optional steht ein Katalysator zur Emissionsminderung zur Verfügung. Weitere Informationen und Innovationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6371904