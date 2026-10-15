Essen (ots) -secunet, Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen, stellt mit SINA Cloud als Service die erste VS-fähige Cloud-Infrastruktur als Infrastructure as a Service (IaaS) bereit. Der Service richtet sich an Behörden und geheimschutzbetreute Unternehmen und erfüllt die Voraussetzungen für eine Freigabe zur Verarbeitung von Verschlusssachen bis zur Einstufung VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD). Als erster Kunde hat sich bereits eine Bundesbehörde für SINA Cloud als Service entschieden.Das Angebot ist Teil von secunet cloud, der Marke, unter der secunet seine Cloud-Produkte bündelt. Die Infrastruktur wird in zertifizierten Hochsicherheits-Rechenzentren von secunet in Deutschland gehostet. Während secunet den Betrieb, Updates und Lifecycle-Management der Infrastruktur einschließlich der IT-Sicherheitskomponenten übernimmt, behält der Kunde dank klarer Rollentrennung stets die volle Kontrolle und Administration über seine eigene Cloud-Instanz. Damit lässt sich ein signifikanter Teil der eigenen VS-IT-Aufwände flexibel auslagern.Bislang stand die SINA Cloud Lösung ausschließlich für den Betrieb im eigenen Rechenzentrum zur Verfügung. Mit dem neuen Service-Modell erweitert secunet das Angebot um eine Variante, die Kunden beim Betrieb der VS-Infrastruktur spürbar entlastet und den Weg zur VS-Freigabe maßgeblich vereinfacht."Der Betrieb einer VS-fähigen Cloud bindet Personal und Ressourcen, die Behörden an anderer Stelle dringend benötigen. Gleichzeitig müssen VS-IT-Systeme laufend an neue technische und regulatorische Anforderungen angepasst werden. Mit SINA Cloud als Service übernehmen wir diese Aufgaben. Dass sich eine Bundesbehörde bereits zum Start für unser Angebot entschieden hat, zeigt, wie groß der Bedarf ist. Unsere Kunden profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit Verschlusssachen und unserer Expertise im Cloud-Betrieb. So können sie sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren", sagt Andreas Rückriegel, VP Cloud Services bei secunet.Sicher gehostet und VS-konformSINA Cloud als Service erfüllt die Vorgaben nach § 51 der Verschlusssachenanweisung (VSA) für externe Cloud-Infrastrukturen bis VS-NfD und ermöglicht so eine rechtskonforme Nutzung externer Cloud-Ressourcen. secunet ist derzeit der einzige Anbieter einer solchen Lösung. Der Betrieb ist nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert und DSGVO-konform. Hochsicherheits-Kryptografie auf Basis der bewährten SINA-Technologie schützt die Daten. secunet betreibt und überwacht die Infrastruktur rund um die Uhr und stellt Aktualisierungen sowie die fortlaufende Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher.Die Aufgabenteilung ist klar geregelt: secunet verantwortet die zugrundeliegende Infrastruktur - von den physischen Rechenzentren über die Cloud-Plattform und den SINA Security Layer bis zum gesicherten Zugang. Kunden behalten die volle Kontrolle und Administration ihrer Instanz sowie die Verantwortung für ihre Anwendungen und Endgeräte. Der Zugriff in die Cloud erfolgt über zugelassene SINA-gesicherte Endgeräte. Der kostenintensive Aufbau und Betrieb eines eigenen Rechenzentrums beim Kunden entfallen damit komplett. Zudem lassen sich die Ressourcen bei steigenden Workloads flexibel skalieren.Schneller zur VS-FreigabeDa die IT-Sicherheit bereits im Produkt integriert ist, verkürzt sich der Weg zur VS-Freigabe für Kunden deutlich. Bei Planung, Testbetrieb und Umsetzung begleiten die Cloud-Expertinnen und -Experten von secunet die Kunden mit ihrer Erfahrung. Behörden können Projekte im VS-Umfeld schneller und mit geringerem Eigenaufwand realisieren. Typische Einsatzszenarien sind Kollaborations- und Office-Anwendungen wie z.B. Nextcloud, die Behörden im VS-NfD-Kontext nutzen möchten, aber auch die Auslagerung von Fachverfahren in die Cloud.Security-by-Design auf Open-Source-BasisSINA Cloud kombiniert einen Security Layer aus Komponenten, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine Einsatzerlaubnis erhalten haben, mit einem Orchestrierungslayer auf Basis etablierter Open-Source-Technologien wie OpenStack und Kubernetes. Das Lifecycle-Management erfolgt mit Yaook, das Monitoring mit Werkzeugen wie Prometheus und Grafana. Die Architektur trennt Sicherheitsfunktionen strukturell vom Cloud-Betrieb. Dadurch lässt sich der Funktionsumfang laufend erweitern und an neue Anforderungen anpassen, ohne Sicherheitsfunktionen zu beeinflussen oder die Einsatzerlaubnisse der Komponenten zu gefährden. Gegenüber nachträglich gehärteten Cloud-Plattformen ist das ein wesentlicher Vorteil. Dank kryptografischer Mandantentrennung verarbeitet die Plattform Daten und Anwendungen mehrerer Kunden isoliert auf einer gemeinsamen VS-konformen Infrastruktur. Das steigert die Ressourceneffizienz gegenüber dedizierten Einzellösungen.Ein Portfolio für alle EinstufungenMit secunet cloud bietet secunet sichere und souveräne Cloud-Lösungen von der Public Cloud bis zur Classified Cloud aus einer Hand. Für Behörden mit eigener VS-Infrastruktur steht SINA Cloud weiterhin als On-Premises-Lösung zur Verfügung. Bei entsprechend ausgelegter dedizierter Infrastruktur im Rechenzentrum des Kunden ist eine Umsetzung für die Verarbeitung von Verschlusssachen bis zur Einstufung GEHEIM möglich. SINA Cloud kann dort eine zugelassene Mandantentrennung leisten. Kunden behalten die volle Kontrolle über Daten, Zonen und Stages.Mit den unterschiedlichen Betriebsmodellen und Einstufungsgrenzen deckt secunet cloud die Anforderungen öffentlicher Auftraggeber an eine souveräne Digitalisierung umfassend ab.Weitere Informationen zu SINA Cloud als Service finden Sie hier (https://www.secunet.cloud/leistungen/sina-cloud-as-a-service).Pressekontakt:Patrick FranitzaPressesprechersecunet Security Networks AGKurfürstenstraße 5845138 Essen/GermanyTel.: +49 201 5454-1234E-Mail: presse@secunet.comhttp://www.secunet.comOriginal-Content von: Secunet Security Networks AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14445/6371920