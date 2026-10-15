Die Rheinmetall-Aktie hat sich am Mittwoch spürbar erholt. Mit einem Plus von +2,58% schloss das Papier bei 979,10 €, am Dienstag war es noch bei 953,50 € aus dem Handel gegangen. Damit liegt die Marke von 1.000 € wieder in Reichweite. Seit Jahresbeginn steht trotzdem noch ein Minus von -37,56% zu Buche. Hat die Aktie ihren Boden gefunden, oder ist das nur eine kurze Pause im Abwärtstrend? Der Abwärtstrend bleibt intakt Wie tief die Aktie gefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de