Die CTS Eventim-Aktie meldet sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder eindrucksvoll zurück und notiert aktuell bei 61,30 €. In meiner Analyse vom August hatte ich nach der erneuten Verteidigung von 48,92 € auf einen möglichen Doppelboden und die damit verbundene Erholungschance hingewiesen. Seither wurde die Unterstützung bei 53,75 € nochmals erfolgreich getestet und die Aktie arbeitet sich erneut nach oben. Nun wartet mit 62,15 € allerdings ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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