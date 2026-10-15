Die SK Hynix-Aktie befindet sich weiter im Sturzflug. Allein in dieser Woche ist der Wert des südkoreanischen Speicherchipriesen um fast ein Viertel eingebrochen. Seit dem Rekordhoch von Ende Juni belaufen sich die Abschläge auf knapp -60%. Aktuell steht die Aktie bei 1.262.000 Won. Was steckt hinter dem Sell-off und bietet der Rücksetzer Anlegern eine einmalige Einstiegschance? Zinsangst und China-Konkurrenz belasten Der Ausverkauf ist Teil einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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