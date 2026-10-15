Bislang sah es mit einem Kursgewinn von +12% von Montag bis Mittwoch nach einer bärenstarken Handelswoche für die Nel ASA-Aktie aus. Doch am Donnerstagvormittag kippt die Stimmung mit einem Kursverlust von -5%. Hat das norwegische Wasserstoffunternehmen mit seinen Zahlen ein weiteres Mal für eine Enttäuschung gesorgt und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Mehr als schwache Quartalszahlen Zuletzt sorgte Nel ASA mit einer neuen Kooperation mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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