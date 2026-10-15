DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank (mit Bundesfinanzminister Klingbeil) *** 05:30 TH/Fed-Chairman Warsh, Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q 08:00 DE/Baugenehmigungen August *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,5% zuvor: 76,3%" *** - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober), ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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October 15, 2026 07:48 ET (11:48 GMT)

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