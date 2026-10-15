Ökonomen von DIW und Ifo sehen deutliche Lücken bei Weitergabe von 16,7 Cent Steuersenkung je Liter, das Kartellamt bemängelt bereits Raffinerien und Großhandel. Gleichzeitig meldet TotalEnergies für das dritte Quartal fast viermal so hohe Raffineriemargen wie im Vorjahr - die Aktie steuert auf ihr Jahreshoch zu. Wer zahlt, wer profitiert? Die Debatte über eine Übergewinnsteuer spaltet die Koalition.Zwei Wochen nach seinem Start bröckelt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de