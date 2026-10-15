Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Donnerstag erneut massiv unter Druck und setzt ihre seit dem Rekordhoch im April laufende Korrektur fort. Dabei gehörte das Papier in den vergangenen Jahren zu den größten deutschen Börsengewinnern und hatte sich vom Krisenwert zum Anlegerliebling entwickelt. Nun treffen Zinsängste und Zweifel an der Finanzierung des KI-Ausbaus auf eine Aktie, bei der nach der spektakulären Rally besonders hohe Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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