Vonovia hinkt am Donnerstag der Konkurrenz hinterher, obwohl Wohnraum vielerorts spürbar teurer wird. Aktionäre machen vor allem das Ringen um eine Berliner Koalition aus Linke, Grünen und SPD dafür verantwortlich, bei dem eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne auf dem Tisch liegt. Auch Hoffnungen auf Entlastung von der Zinsseite erfüllen sich bislang nicht.Die Angebotsmieten in Deutschland ziehen wieder kräftiger an. Im dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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