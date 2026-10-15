Branicks Group AG stand am Abgrund, nachdem die Aktionäre mehrheitlich nicht bereit waren ein Vergütungspaket für zwei zuvor neugewählte Aufsichtsräte zu billigen. Damit konnte das sanierungspaket erstmal nicht umgesetzt werden. Letzte Nacht gab es um 2:44 Uhr die erlösende ad-hoc-Meldung. Nach der Ad-hoc-Mitteilung der Branicks Group AG von letzter Nacht um 2:44 Uhr wurden die beiden größten Hindernisse für das Sanierungskonzept beseitigt: Die Einigung mit den wesentlichen Gläubigern und die Annahme der Aufsichtsratsmandate durch Dr. Danne und Dr. Conradi. Damit rückt eine Frage in den Fokus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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