EQS-News: Opella
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PARIS, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Praxisstudie von Opella, dem Hersteller von Mucosolvan und Bisolvon, liefert Apothekern überzeugende Belege dafür, dass der Erfolg einer Hustenbehandlung nicht nur an der traditionellen Linderung der Symptome gemessen werden sollte, sondern auch an ihren Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden des Patienten.
Da die meisten Verbraucher1 ihre Behandlungsentscheidungen in der Apotheke treffen, spielt die Empfehlung des Apothekers eine entscheidende Rolle dabei, Patienten dabei zu helfen, zu ihrem normalen Alltag zurückzukehren und ihren Alltag wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Die wichtigsten Ergebnisse:
Milena Leone, Global Brand General Manager, Opella.
Informationen zur Studie
Die RWE-Hustenstudie war eine prospektive Beobachtungsstudie, die in Italien mit erwachsenen Konsumenten durchgeführt wurde, die Mucosolvan (Ambroxol) oder Bisolvon (Bromhexine) gegen akuten Husten mit Schleimbildung gekauft hatten. Die Studie bewertete die tägliche Wirksamkeit und die Auswirkungen auf die Lebensqualität über einen Zeitraum von sieben Tagen mithilfe validierter Instrumente, darunter das "Cough Severity Diary" (CSD) und der "Leicester Cough Questionnaire" (LCQ).
Weitere Informationen und die vollständigen Ergebnisse finden Sie auf Seite 79 hier.
MAT-GLB-2605783-v1.0-10/2026
1. In Deutschland treffen 58 % der Verbraucher ihre Entscheidungen zur Behandlung von Husten und Erkältungen direkt im Geschäft.
Kontakt: dyan.berry@omc.com
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15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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