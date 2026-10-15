Stuttgart (ots) -Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen in der Regie von Sebastian Marka nach dem Drehbuch von Erol YesilkayaKluge Befragungstaktik, genaue Einordnung von Indizien, Vermeidung von Verfahrensfehlern und nicht zuletzt Beherrschung der eigenen Emotionen: Autor Erol Yesilkaya und Regisseur Sebastian Marka konfrontieren im "Tatort - Die Lüge" (AT) das Team des Tatort Schwarzwald mit einer vertrackten Ermittlungssituation, die den Scharfsinn, die Geduld und das psychologische Fingerspitzengefühl der Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg herausfordert. Spielort ist durchgehend das Polizeipräsidium, in dem die parallelen Ermittlungsschritte zusammenlaufen und die Hauptverdächtige zum Geständnis bewegt werden soll. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen gemeinsam mit Magdalena Laubisch, Emma Nova, Nairi Hadodo, Stefan Wilkening und Cem-Ali Gültekin vor der Kamera von Roland Stuprich. Gedreht wird bis Anfang November in Baden-Baden.Zeugin oder Beschuldigte?Angespannte Stimmung im Freiburger Kommissariat. Im Vernehmungsraum sitzt eine Zeugin, die zumindest in Friedemann Berg den starken Verdacht auslöst, ihren Partner getötet zu haben. Würde Sonja Weibach bei der Vernehmung gestehen, Tobias Siebold mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben, könnte der Fall trotz der noch nicht völlig eindeutigen Indizienlage zügig an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. Franziska Tobler übernimmt die Befragung. Sie führt eine sachlich-empathische, zunehmend detailliertere Zeugeneinvernahme, nicht zuletzt, weil sie hofft, dass Weibach das Verfahren nicht durch das Hinzuziehen von anwaltschaftlicher Hilfe verlangsamt, sondern sich in ihren Aussagen verheddert. Ergebnisse der Kriminaltechnik und der parallel geführten Vernehmung der Schwester des Ermordeten werden in das Gespräch eingebracht, immer wieder werden neue Facetten der Beziehung zwischen Opfer und Zeugin offengelegt. Aber Sonja Weibach schafft es stets, ihre Aussage anzupassen. Aus einer scheinbar kurzen und erfolgversprechenden Mission wird ein stundenlanger Kraftakt für alle Beteiligten, um den Fall aufzuklären und das spätere Gerichtsverfahren nicht zu gefährden.Das Team"Tatort - Die Lüge" (AT) ist eine Produktion der Giganten Film im Auftrag des SWR. Produzent ist Gerrit Klein, Producer Philipp Reuter. Montage Andreas Baltschun, Szenenbild Cosima Vellenzer, Kostümbild Tina Keimel-Sorge, Besetzung Iris Baumüller. Die Redaktion liegt bei Franziska Specht.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel, Audiodeskription,Deutsche Gebärdensprache (DGS).Drehstartfoto über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/tatort-die-luegeNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6371970