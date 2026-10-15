GUTEN MORGEN MEINE DAMEN UND HERREN,wenn selbst sensationell gute Quartalszahlen die Aktienkurse der KI-Unternehmen nicht mehr beflügeln, sollten Anleger hellhörig werden. Offenbar reichen steigende Gewinne allein nicht mehr aus, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigen.
Es zeichnet sich möglicherweise ein Paradigmenwechsel ab. Die Börse beginnt, ihre Favoriten auszutauschen. Statt auf hoch bewertete Technologiewerte setzen Investoren zunehmend auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, berechenbaren Cashflows und attraktiven Bewertungen.
Das erinnert an das Börsenjahr 2022. Nach dem Technologieboom des Jahres 2021 verlor der Nasdaq rund 33 %. Doch während viele Wachstumsaktien regelrecht abstürzten, feierten andere Branchen eine bemerkenswerte Renaissance.
Wiederholt sich die Geschichte? Die Voraussetzungen sind zumindest ähnlich: Wir halten es daher für sinnvoll, unser Augenmerk verstärkt auf die klassischen Branchen zu richten. Drei Aktien, die uns besonders interessant erscheinen stellen wir Ihnen heute in der Termin-Börse daily vor (KLICK HIER).
Es zeichnet sich möglicherweise ein Paradigmenwechsel ab. Die Börse beginnt, ihre Favoriten auszutauschen. Statt auf hoch bewertete Technologiewerte setzen Investoren zunehmend auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, berechenbaren Cashflows und attraktiven Bewertungen.
Das erinnert an das Börsenjahr 2022. Nach dem Technologieboom des Jahres 2021 verlor der Nasdaq rund 33 %. Doch während viele Wachstumsaktien regelrecht abstürzten, feierten andere Branchen eine bemerkenswerte Renaissance.
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