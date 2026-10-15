Mainz (ots) -
Bitte Programmänderungen beachten:
4.10 The Rookie
Damals und Heute
(vom 16.11.2020)
4.50 Der Pfau
(von 1.00 Uhr)
Deutschland/Belgien 2023
(Der Spielfilm "Kundschafter des Friedens" entfällt)
Freitag, 27.11.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Terra Xplore
Insekten essen: Ist das okay?
(vom 22.2.2024)
Deutschland 2021
(Die Sendung "MAITHINK X - Die Show" entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6371980
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